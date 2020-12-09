ندوة حول مكافحة الفساد بالتعاون مع الرقابة الإدارية في سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ندوة توعوية، اليوم، بعنوان " متحدون على مكافحة الفساد "، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء أحمد الجارحي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

حضر الندوة العقيد عمرو عبد الهادي، والمقدم أحمد طلعت من هيئة الرقابة الإدارية، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من العاملين بديوان المحافظة والمديريات الخدمية .

وأشاد المحافظ في كلمته التي ألقاها خلال الندوة بالدور الهام والفعال لهيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، وضبط العديد من القضايا خلال الآونة الأخيرة، في ضوء الرؤية والسياسة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين في مختلف القطاعات.

وأوضح " الفقي " أن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي، ذلك أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، فالمال، والرشوة، والمحسوبية تعتبر العناوين الكبرى لهذه الظاهرة، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

ومن جانبه عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج موجزا عن الهيئة وأهدافها وكيفية وطرق التواصل مع المسئولين بها، موضحا تأثير الفساد على الفرد والمجتمع، والمؤسسات، ودور الهيئة في منع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشفافية لتسهيل المحاسبة والمساءلة، حيث يؤثر الفساد على العدالة الاجتماعية، وعلى الوضع الاقتصادي للمواطنين .

وتم خلال الندوة عرض فيلما تسجيليا عن مكافحة الفساد، كما تم فتح باب الحوار مع الحضور لطرح الاستفسارات أو مقترحات يمكن الاستفادة بها في مكافحة الفساد، واختتمت الندوة بتكريم عدد من المشاركين في دورة مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية