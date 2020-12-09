دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد.. ندوة بكلية الحاسبات بالغردقة

عقد اللواء خالد اللبان، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالبحر الاحمر، ندوة توعوية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، اليوم، أبرز خلالها دور الجهات الرقابية فى مكافحة الفساد والممارسات الفاسدة والتزام القطاعين العام والخاص بمعايير ومكافحة الفساد، والوقوف صفا واحدا ضد الظاهرة وخاصة فى أوقات الأزمات.

وأوضح الدكتور محفوظ عبدالستار، المشرف على فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، إن الدولة المصرية حولت مكافحة الفساد من شعارات لأفعال ملموسة على أرض الواقع، من خلال تطبيق القانون على كافة المتورطين في شتى مجالات الفساد، مشيدًا باختيار هيئة الرقابة الإدارية لجامعة جنوب الوادى فرع الغردقة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انطلاقًا من دور الجامعة الملموس في نشر ثقافة مكافحته بين كافة العاملين بها، الذين ينقلون تلك الثقافة للمجتمع الخارجي.

واحتفت محافظة البحر الأحمر باليوم العالمي لمكافحة الفساد بتنظيم ماراثون جري ودراجات، حضره أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة برئاسة العميد خالد اللبان، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة عدداً من القيادات التنفيذية وعدد كبير من الشباب وتلاميذ المدارس من أبناء المحافظة وعدد من العاملين بالمنشآت السياحية.

انطلق الماراثون من أمام مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، وقام المحافظ بتكريم عدداً من الفائزين الذين حصلوا على المراكز الأولى من المشاركين، وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الرئيس السيسى هو الداعم الأول لمكافحة الفساد موجها الشكر لرئيس الرقابة الإدارية وأعضاء الهيئة المخلصين

وأضاف المحافظ "ونحن نحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، وكلنا متحدون على مكافحة الفساد وشركاء في حماية مصالح الوطن".