انطلاق مؤتمر مكافحة الفساد بمشاركة رئيس الوزراء بـ"الرقابة الإدارية"

انطلق مؤتمر فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويقدمه الإعلامي شريف فؤاد.

ويأتي انعقاد المؤتمر تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المقرر من قبل الأمم المتحدة في يوم التاسع من ديسمبر كل عام.

وتنظم هيئة الرقابة الإدارية المؤتمر باعتبارها ممثل الدولة في ملف مكافحة الفساد، حيث تحنفل الهيئة بهذا اليوم.

وبدأ برنامج الاحتفال في الثامنة صباحًا بماراثون للدرجات الهوائية من أمام المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية بشترع النزهة، طريق النصر، ستاد القاهرة.

كما من المقرر أنَّ يتمّ توقيع اتفاق بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويبدأ الاحتفال فعليًا بفيلم تسجيلي حول جهود الدولة المصرية في التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، ثم تتوالى كلمات المدعوين لاحقا وصولا إلى رئيس الوزراء، كما يتحلل الكلمات فيلم تسجيلي عن جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد.