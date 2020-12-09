نائب محافظ دمياط ورئيس الرقابة الإدارية يشاركان بالماراثون الرياضي

شارك إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط والعميد محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، بالماراثون الرياضي للدراجات والجري تحت عنوان "متحدون على محاربة الفساد"، حيث انطلق هذا الماراثون، اليوم الأربعاء، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأشاد نائب المحافظ بالدور الهام والفعال الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء الرؤية والاستراتيجية التي تتبناها الدولة لمكافحة الفساد.

وفي وقت سابق التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المهندس عبدالحليم علي رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.

تناول اللقاء بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس، بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديري مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد.

وتجري أعمال التطوير وفقًا لدراسة محددة تتضمن كل المحاور على ضوء الرفع المساحي للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع أعمال تطوير طريق الدكتور علي مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن وتخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الأتوبيسات.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.