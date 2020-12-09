وفاة طبيب بكورونا في دمياط.. والنقابة الفرعية: سجلنا 226 شهيدا

نعت نقابة الأطباء في دمياط، الدكتور محمد على سليمان حواس، استشاري أمراض النساء والتوليد، الذي توفي بمستشفي دمياط العام بعد إصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الشهداء من الأطباء إلى 226 طبيبا و طبيبة منذ بدء الجائحة .

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "نكون في منتهى الحزن لأي شخص يتوفى نتيجة مرض أو أي وباء، صحيح الأعمار بيد الله، لكننا بالفعل نفقد يوميا مجموعة من الزملاء الأطباء، في مواجهتنا مع جائحة فيروس كورنا المستجد، وهذا لأن الطبيب في وسط الميدان، فالمريض قد يصاب من مريض واحد، لكن الطبيب موجود داخل مستشفيات وقاعات كلها كورونا، حيث يتعرض لكمية كبيرة من الفيروسات وبصفة يومية".

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، من تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والمذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن اللقاحات التي سوف تنتج، لن تكفي سكان العالم في وقت واحد، فاللقاحات تنتج بشكل تدريجي ومن شركات متعددة بجميع أنحاء العالم.

وصرح أنه عندما أعلن بدء إنتاج بعض اللقاحات، التي تستخدم في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، والدولة المصرية كلها بما في ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتابع المفاوضات والاتصالات الخاصة بتوفير هذا اللقاح في مصر.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك مؤسسة علمية مدعومة من مؤسسات عالمية، تراقب وتدعم عمليات توفير هذه اللقاحات، حيث تصل تلك اللقاحات إلى الدول الفقيرة بشكل مجاني، والدول متوسطة الدخل بأسعار أقل من سعرها التجاري.

وأشار إلى أن مصر لديها بالفعل اتفاق مكتوب ومدعم من الدولة مع مؤسسة كوفاكس، لتوفير كميات من هذه اللقاحات لجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن هناك استعداد لدى بعض المؤسسات في مصر، لتبدأ في عمليات تصنيع المرحلة الأولى من اللقاح، والخاصة بتعبئة اللقاح، على أن تشهد الفترة القادمة استعدد أيضا لتصنيع المراحل الأخرى من عملية صناعة اللقاح، قائلا: "إحنا بنجهز مؤسسات في مصر لتقوم بهذا، وهذا يعطينا ضمان أننا لو احتجنا كميات إضافية من هذا اللقاح أو غيره، نكون مستعدين".