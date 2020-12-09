تفاصيل طرح 11 باكية بأسواق مدينة الشروق بأنشطة مختلفة

تزامنا مع الطرحات المختلفة التى تعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، ويختلف الطرح ما بين وحدات سكنية، قطع أراضى، محال تجارية، صيدليات، وباكيات.

وتقدم تلك الطرحات بعدد من الشروط اللازمة للحصول عليها، بجانب إلزامها بتحضير بعض المستندات المختلفة.

وقد أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن فتح باب التقدم لحجز 11 باكية بـ 12 نشاطا مختلفا بأسواق منافذ الخير الشاغرة بالمدينة. وذلك لخدمة سكان المدينة، وتوفير فرص عمل لهم، من خلال حصولهم على باكية ضمن الطرح، ويمارس بها النشاط المحدد لكل باكية مطروحة بالمدينة.

خطوات التقديم للحصول على باكية ضمن الطرح

على الراغبين فى التقدم للحجز، التوجه إلى مقر جهاز المدينة، لتقديم طلب بإسم رئيس الجهاز وإرفاق المستندات المطلوبة، وذلك حتى يوم الخميس 17/12/2020، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، على أن يتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين يوم الخميس 31/12/2020، الساعة 11 صباحاً.

شروط التقديم لحجز الباكيات المطروحة:

- ألا يكون المتقدم بالطلب من العاملين بالقطاعين الحكومى أو الخاص.

- أن يكون المتقدم للحجز يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على باكية بالمنافذ أو موقع بمشروع "شارع شباب الشروق"، هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى.

- أن يكون المتقدم للحجز من سكان المدينة.

- يتم تقديم طلب واحد للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصَّر)، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة الشروق، وطابع تأمينى.

أنشطة الباكيات المطروحة:

- تم طرح 4 باكيات بنشاط فاكهة، ويحظر تغيير النشاط نهائيا.

- 3 باكيات بأنشطة متنوعة، عدا الخضراوات والفاكهة.

- باكيتان بأنشطة طيور.

- باكية بنشاط سرجة.

- باكية تستوعب نشاطين لتوصيل الطلبات.