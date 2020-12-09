تعرف على عروض مسرحيات اليوم بالبيت الفني للمسرح

يعرض اليوم، على مسارح القاهرة والجيزة، عدد من المسرحيات والتي لاقت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وهي من إنتاج البيت الفني للمسرح.

مسرحية ريسايكل

تعرض مسرحية "ريسايكل" مساء اليوم، على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة زكي طليمات في تمام الساعة السابعة مساء، وتدور المسرحية خلال عدد من الإسكتشات التي تتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى.

والمسرحية من إنتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة، والتي أقيمت لمدة أربعة أشهر، وكان المدربون فيها المخرج محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، وتأتي المسرحية من إخراج محمد الصغير والموسيقى أحمد حمدي رؤوف، وتصميم دراما حركية مناضل عنتر، وتصميم أزياء عبير البدراوي.

وخلال شهر أكتوبر الماضي كان افتتح الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، على خشبة المسرح بالعتبة.

مسرحية جنة هنا

كما تعرض مسرحية "جنة هنا"، في تمام الساعة السابعة مساء على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، والمسرحية من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، ومن أشعار مسعود شومان، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، وتصميم ديكور وأزياء مي زهدي، والمسرحية من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

وكان الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، قد قرر استمرار عرض مسرحية "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح في موسم جديد بدء من اليوم الأربعاء 9 ديسمبر، ويستمر الموسم حتى الخميس القادم 17 ديسمبر الجارى، وتعرض المسرحية بشكل يومي ماعدا يومى الجمعة والسبت.

يذكر أنه منتصف نوفمبر الماضي، افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، على مسرح "الغد" بالعجوزة العرض المسرحي "جنة هنا"، وحرص على حضور الافتتاح الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج محمد الشرقاوي المشرف على فرقة مسرح المواجهة والتجوال، الدكتور سيد الامام، الناقد مجدي الحمزاوي، وعدد من المسرحيين والنقاد، وسط حضور جماهيري كبير، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزارء في هذا الشأن.