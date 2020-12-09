زوج داليا البحيري يؤكد خبر وفاة والدها.. والجنازة اليوم بمساكن شيراتون

أكّد رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، خبر وفاة والد الفنانة، قائلًا في تصريح خاص لـ"الوطن": "خبر الوفاة صحيح.. ربنا يرحمه ويغفرله ذنوبه" .

وتُقام جنازة والد داليا البحيري، المهندس محمود البحيري، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض، ما بين صلاتي والمغرب والعشاء، مساء اليوم وذلك بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وأعلن الفنان أحمد فريد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خبر الوفاة، اليوم، قائلًا: البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي التاني المهندس محمود البحيري، والد أختي الفنانة داليا البحيري، نسألكم الدعاء.

وقبل رحيل والدها صباح اليوم، بساعات قليلة، أكّدت داليا البحيري، من خلال حسابها بموقع "فيس بوك"، أنَّ والدها المريض، ولا يعاني بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولكن من ضعف عضلة القلب.

وآخر ما كتبته الفنانة داليا البحيري، بـ"فيس بوك"، قبل ساعات من وفاة والدها، "لكل اللي بيسأل على بابا، وبيدعي له بشكركم من كل قلبي، وهو محتاج دعواتكم جميعا وربنا يعدي الأزمة دي على خير، وآسفة لو بتأخر في الرد عليكم".

وتابعت: "حبيت أوضح إن بابا معندوش كورونا لأن كذا حد سألني، والدي عنده بعض المضاعفات بسبب ضعف عضلة القلب، بشكركم جميعًا ودعواتك ليه بالشفاء العاجل".

وكان والد الفنانة داليا البحيري، قد مر بأزمة صحية مؤخرًا، وخلال الساعات الماضية، نشرت عبر حسابها بـ"انستجرام" من خلال خاصية "استوري"، عددًا من الصور ظهرت فيها بصحبة والدها، وأخرى ظهرت ابنتها قسمت بصحبة جدها محمود البحيري، وحملت كلماتها كثير من المحبة والاعتزاز لوالدها المريض.

وفي شهر يونيو الماضي، أُصيب زوج الفنانة داليا البحيري، بفيروس كورونا، وتم الشفاء منه، وأعلنت وقتها أن المسحة التي أجراها على زوجها، أثبتت أنه يحمل فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنَّها قامت بعمل مسحة لها، ولباقي أفراد أسرتها والعاملين بالمنزل للاطمئنان عليهم.