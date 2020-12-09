تغريدة تفضح "هيومن رايتس ووتش": طالبت بعدم مساعدة مصر لمواجهة كورونا

في فضيحة من العيار الثقيل، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، تغريدة تطالب فيها البنك الدولي بعدم مساعدة مصر في مواجهة أزمة كورونا حتى تخضع لمطالبها.

واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن التغريدة سقطة جديدة للمنظمة الأمريكية التي تدعي حماية حقوق الانسان، مؤكدين أن المطالبة بعدم مساعدة مصر في مواجهة الوباء يكشف رغبتها في الإضرار بصحة المواطنين واستغلال الأزمة سياسياً.

في ذات الوقت، طالبت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية في تغريدة مماثلة بوقف العقوبات المفروضة على إيران لمساعدتها في تخطي أزمة كورونا، على الرغم أن ملف طهران يعد الأسوأ عالميًا في مجال حقوق الانسان.

هناك الكثير من الوقائع التاريخية التي تكشف زيف المنظمة، ففى 6 سبتمبر 2017، صدار تقرير في عام 2017 من إعداد الناشطة الإخوانية سلمى أشرف عبدالغفار حول أوضاع حقوق الإنسان فى القاهرة. وتولت سلمى، نجلة القيادى الإخوانى أشرف عبدالغفار منصب مدير الفرع المختص بمراقبة الأوضاع بمصر، وعضو مكتب بيروت.

يعد أشرف عبدالغفار، من قيادات جناح محمد كمال مؤسس حركة "حسم" الإرهابية وهو أمين صندوق نقابة الأطباء السابق.

وقبل عام 2011، كان عبد الغفار هارب من حكم بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة غسل أموال، لكن الرئيس المعزول محمد مرسى أصدر له عفواً رئاسياً عقب توليه السلطة مع 7 آخرين من قيادات الجماعة بالخارج.