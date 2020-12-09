ميركل تدعو إلى فرض قيود جديدة لمواجهة كورونا فى أعياد الميلاد بألمانيا

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع أنحاء بلادها خلال موسم أعياد الميلاد؛ بعد ثبوت أن الإجراءات الحالية غير كافية للسيطرة على الإصابات.

ووصفت ميركل - في كلمة أمام البرلمان أوردتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - "الاتصال" بين الأشخاص بأنه "متزايد للغاية"، وأن "خفض مقدار الاتصال غير كاف" على حسب قولها، وناشدت الحفاظ على أدنى حد ممكن من الاتصال خلال الفترة بين الوقت الحالي وأعياد الميلاد.

وأيدت ميركل مقترحات مقدمة من مجموعة من الخبراء تستهدف غلق جميع المتاجر غير الغذائية والمدارس خلال فترة أعياد الميلاد ومنتصف شهر يناير المقبل على أقصى تقدير، كما دعت الأكاديمية الوطنية للعلوم بألمانيا إلى تشديد القيود المفروضة.

يشار إلى أن ألمانيا قد سجلت رقمًا قياسيًا لحالات وفاة ناجمة من (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 590 حالة.