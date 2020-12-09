محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة؛ والتي ستبدأ يوم 16 يناير 2021 وتنتهي 4 فبراير 2021، مؤكدا على وكيل أول وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

ومن جانبه أوضح الأستاذ رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ومرحلتي الفصل الواحد والتعليم المجتمعي ستبدأ يوم 17 يناير 2021 وتنتهي يوم 26 يناير 2021 وامتحانات المرحلة الإعدادية "عام – مهني" ستبدأ يوم 16 يناير 2021 وتنتهي يوم 4 فبراير 2021 م كما ستبدأ امتحانات التربية الخاصة "نور – أمل" يوم 23 يناير وتنتهي يوم 4 فبراير2021.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الفني والتعليم المزدوج ستبدأ يوم 16 يناير 2021 وتنتهي يوم 4 فبراير 2021، مؤكدا أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحانات وتحقيق أعلى الدرجات، لافتا إلى أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الأخوة الأقباط عند وضع جدول الامتحانات.