بعد وفاة كاهنين بكورونا.. كنائس الشرقية تعلق القداسات اليومية

أصدرت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية بيانا أعلنت خلاله الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية.

وتضمن البيان: "الاستمرار في تعليق خدمة التربية الكنسية وكافة الاجتماعات والأنشطة الكنسية وتعليق القداسات اليومية والاكتفاء بالقداس الإلهي يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 7 لـ 9 صباحا والخاص بالأباء الكهنة فقط، مع الأخذ في الاعتبار عدم المناولات الخارحية في الوقت الحالي. "

ونص البيان على "أن يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحور أسرة المعمد فقط وتعليق جميع سهرات كيهك بكافة كنائس الإيبارشية وقصر حضور الجنازات على كاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المتنقل في أضيق الحدود مع الاستمرار في غلق قاعات المناسبات بكافة الإيبارشية وإيقاف صاصة الثالث وصلاة الحميم وغيرها من الصلوات الطقسية التي تتم خارج الكنيسة وتعليق العمل بجميع حضانات الأطفال بالإبيارشية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعنلت وفاة كاهنين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية، في إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، وهما القمص أرسانيوس لطفي كاهن كنيسة رئيس الملائكة، والقس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق.

والقمص أرسانيوس لطفي، من مواليد 6 يوليو 1957، وخدم قبل سيامته كاهنًا أمينًا لخدمة الشباب بكنيسة السيده العذراء مريم بإمبابة وسامه الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق كاهنًا في 22 نوفمبر عام 1987، ونال رتبة القمصية في 82 نوفمبر عام 2011.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكاهن الراحل كان نشيطًا ومحبوبِا من الجميع، وقدم خدمات جليلة وتلمذ كثيرين وألمت به في السنوات الأخيرة بعض الأمراض.

وصلى الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح صلاة تجنيز الكاهن الراحل بمشاركة أسرته فقط، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

أما القس صرابامون عزيز، ولد يوم 10 أغسطس 1973، وسيم كاهنًا بيد الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، في 7 مارس 2008.