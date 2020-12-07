ضبط متهم بالنصب على الأهالي في الشرقية: استولى على مليار جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، القبض على تاجر متهم بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توظيفها، وقررت النيابة حبسه، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً بورود عدة بلاغات منفصلة إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام 3 أشخاص، وهم "ح. ع. ش."، 52 سنة، تاجر، و"م. ش."، موظف بالكهرباء، و"ر. أ."، بائع أسمنت وحديد، وجمعيهم يقيمون بقرية "مناصفور"، دائرة المركز، بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليار جنيه، بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباحا شهرية بنسبة 40% من المبلغ، ثم توقفوا عن صرف الأرباح منذ نحو 5 أو 6 أشهر.

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق القبض على المتهم الثاني، فيما قام الثالث بتسليم نفسه، وتم إحالتهما للنيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم قررت تجديد حبسهما 15يومًا على ذمة التحقيق، و بتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها تم ضبط المتهم الأول والذي قال الأهالي إنه استولى على مبالغ تتخطى مليار جنيه.

وقال "عصام س."، أحد الضحايا، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه أودع لدى المتهم الأول نحو 650 ألف جنيه، وحصل على أرباح بصورة منتظمة، ثم سحب منه مبلغ 250 ألف جنيه، لإيداعهم لدى المتهم الثاني، ثم سحب دفعة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه، لإيداعها لدى المتهم الثالث.

وأضاف أنه حصل على أرباحه من الثلاثة بصورة منتظمة لعدة أشهر، ثم فوجئ بتوقف صرف الأرباح، مشيراً إلى أن المتهم الأول ترك القرية وهرب منذ نحو شهر، بعدما استولى على نحو مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم الثاني حوالي 10 ملايين جنيه.