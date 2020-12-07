محافظ الشرقية: الشعب المصري لديه من وعي وحس وطني

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب واجب وطني علي كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء، مؤكداً أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في جوله الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020 والتي انطلقت اليوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر وتستمر على مدار يومين.

وأوضح أن الشرقية تُعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت في كافة الإستحقاقات البرلمانية الماضية، مشيراً إلي أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس النواب للإدلاء بأصواتهم أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

كما دعا محافظ الشرقية جموع المواطنين للنزول والمشاركة في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب والإدلاء بأصواتهم لإثراء الحياه النيابية والتشريعية في مصر لأحداث حراك سياسي وبناء وتنمية مصرنا الغالية، مناشداً الناخبين الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار الانتخابية وخارجها وإرتداء الكمامة الواقية ومراعاه المسافات البينية للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وفي هذا السياق توافد العاملون بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية بالزقازيق وأبو كبير ومنيا القمح وبلبيس ومشتول السوق وههيا والصالحية الجديدة ومكتب زراعة الصالحية الجديدة وكذلك الرائدات الريفيات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأول لجولة الإعادة علي اللجان الانتخابية للمشاركة، كما تم تنظيم مسيرات متفرقة للعاملين بإدارتي بلبيس والقنايات البيطرية للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب مسؤوليه كبيرة وواجب وطني لإستكمال الحياة النيابية وترسيخا للديموقراطية وضماناً لأمن وإستقرار البلاد.

وفي سياق، مغاير، تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لجان مجمع المدارس بشارع كلية الآداب، ومدرسة شجة الدر، اليوم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

رافق المحافظ، نائبه هيثم الشيخ، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وعلي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة، وعدد من التنفيذين بالمحافظة.

وقال مختار، في تصريحات صحفية، إن الدقهلية من المحافظات القليلة التي تجري بها انتخابات علي كامل المقاعد الفردية المخصصة لها، وأن الإقبال حتى الأن جيد، وتسير الانتخابات وسط إشراف قضائي كامل، ومخصص للدقهلية 1540 قاض يشرفون علي 1429 لجنة فرعية، علاوة علي وجود مشرف من كل وحدة محلية للإشراف علي تنظيم توافد المواطنين علي اللجان والتأكد من وجود التباعد فيما بينهم.

يذكر أن محافظة الدقهلية يبلغ عدد اللجان العامة بها 10 لجان عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ عددها 699 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ عددها 1426 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و352 الف و87 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت .