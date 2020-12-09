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الإعلاميين: إنذار ريهام سعيد وإلزامها بالاعتذار للجميع

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أحمد البهنساوى
04:34 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
ريهام سعيد

ريهام سعيد

أصدر نقيب الاعلاميين اليوم الاربعاء القرار رقم ٢٣ لسنة٢٠٢٠ والذي يقضي بانذار ريهام سعيد بعدم تكرار تلك المخالفات والتزامها بميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني.

ونص القرار على  السماح لها بممارسة النشاط الاعلامي.

جاء ذلك القرار من نقيب الاعلاميينبعد مثول ريهام سعيد للتحقيق أمس الثلاثاء بمقر النقابه امس وتقديمها لاعتذار رسمي عما بدر منها سواء لجمعيات الرفق بالحيوان او الجمهور بصفة عامه والتزامها المهني في القادم بميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني

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