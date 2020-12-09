"التأمينات": الثلاثاء بدء المرحلة الثالثة من الإعفاءات بنسبة 50%

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ المرحلة الثالثة من قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، ستبدأ فى الفترة من الثلاثاء القادم 15 ديسمبر، وحتى 14 فبراير 2021.

وأكد "عوض"، أنّه إذا تم السداد خلال تلك المدة تكون نسبة الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية 50%، ولا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.

وأوضح رئيس الهيئة فى بيان له، أن المرحلة الثانية من الإعفاءات التأمينية ينتهي يوم الاثنين القادم الموافق 14 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أنّ من سدد أصل الاشتراكات خلال تلك المرحلة تم إعفاءه من 70% من المبالغ الإضافية، مناشدا جميع المتعاملين مع التامينات بسداد المديونيات والاستفادة من نسب الإعفاءات.

إسقاط المبالغ الإضافية لمن سدد أصل الاشتراكات المتأخرة قبل صدور القانون

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، نص على أنّ من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون، سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له.

نسبة الإعفاءات فى المرحلة الثانية 70%

وحدد القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى، وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.

إقبال من المواطنين والشركات للاستفادة من الاعفاءات

وفي سياق متصل، شهدت مكاتب التأمينات إقبالا من المواطنين والشركات للاستفادة من نسب الإعفاءات الحالية قبل انتهاء المهلة المحددة.