عاجل.. ارتفاع مصابي حادث قطار المنصورة إلى 22 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث اصطدام قطار "المنصورة – المطرية" بالحاجز الإسمنتي داخل محطة قطارات المنصورة الرئيسية إلى 22 مصابا، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى المنصورة الدولي، استقبل 22 مصابا جراء حادث اصطدام قطار بالحاجز الخرساني لرصيف الركاب بمحطة قطارات المنصورة.

وأضاف مكي، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ9 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي، موضحا أنّ الإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات، نافيا وجود حالات وفاة.

وأشار إلى أنه جاري التعامل مع جميع الحالات، وتقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع جميع الحالات.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير شرطة النقل والمواصلات، بوقوع حادث اصطدام بمحطة قطار المنصورة، انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أنه أثناء دخول القطار المتجه إلى مدينة المطرية، لتحميل الركاب من الرصيف، عاد بسرعة شديدة باتجاه الحاجز الخرساني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.