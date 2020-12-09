التحفظ على سائق القطار وعامل التحويلة في حادث المنصورة

تحفظت شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات المنصورة الرئيسية، اليوم، على سائق قطار "المنصورة- المطرية"، وعامل التحويلة، عقب اصطدام القطار من الخلف بحواجز المحطة، بسبب خطأ فى التحويلة أثناء رجوعه، ما تسبب فى إصابة 22 شخص، بإغماءات وكدمات واشتباه كسور.

وأكدت الهيئة العامة لهيئة سكك حديد مصر، في بيان لها، أنه أثناء تدفيع القطار رقم 213 ركاب "المنصورة- المطرية"، من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة، اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني، الموجود بنهاية السكة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة.

وأوضحت الهيئة، أنه جرى نقل الركاب إلى عربات قطار آخر، وقام القطار متأخرًا 15 دقيقة، وجرى تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث قطار بمحطة قطار المنصورة.

انتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث ثان المنصورة، وسيارات الإسعاف للمكان، وتبين اصطدام السيارة الأخيرة لقطار المنصورة المطرية، بحاجز المحطة أثناء رجوع السائق للخلف للتوقف داخل المحطة نتيجة عدم تشغيل التحويلة بشكل صحيح، ما تسبب فى سقوط ركاب العربة الأخيرة على بعضهم البعض داخل العربة، وحدوث حالة من الذعر والخوف بين الركاب، بالإضافة لوجود تطبيقات بمؤخرة العربة الأخيرة.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى المنصورة الدولي، استقبل 22 مصابا، جراء حادث اصطدام قطار بالحاجز الخرساني، لرصيف الركاب بمحطة قطارات المنصورة.

وأضاف مكي، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ9 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي، موضحا أنّ الإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات، نافيا وجود حالات وفاة.

وأشار إلى أنه جار التعامل مع جميع الحالات، وتقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع جميع الحالات.

وتبين أنه أثناء دخول القطار المتجه إلى مدينة المطرية، لتحميل الركاب من الرصيف، عاد بسرعة شديدة باتجاه الحاجز الخرساني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة بشرطة النقل المواصلات داخل المحطة وتم التحفظ على عامل التحويلة وسائق القطار لحين العرض على النيابة العامة للتحقيق وذلك بسبب اصطدام القطار بالحواجز نتيجة وجود خطأ بالتحويلة وسرعة القطار عن المعدل المحدد.

يذكر ان قطار المطرية تسبب في وقوع حادثين الأسبوع الماضي، أولهما تسبب في بتر ذراعي طالب بالثانية الأزهرية أثناء توجهه إلي درس خصوصي في مدينة ميت سلسيل، والحادث الآخر عندما سقط موظف تحت القطار قبل دخول المحطة أثناء تهدئة القطار، ووصل إلي المستشفى جثة هامدة.