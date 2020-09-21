نجاح جراحة قلب مفتوح لمريض 56 عاما في مستشفى المنصورة العام الجديد

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي، في إجراء عملية قلب مفتوح، لاستبدال "الصمام الميترالي"، وإصلاح "الصمام ثلاثي الشرفات"، لمريض يبلغ من العمر 56 عاماً.

ووصف "مكي" العملية بأنها "إنجاز جديد لأطباء الجيش الأبيض"، مشيراً إلى أن المريض كان يعاني من ضغط مزمن، ومن ارتجاع شديد بكل من "الصمام الميترالي" و"الصمام ثلاثي الشرفات" بالقلب، مما ترتب عليه حدوث تضخم بعضلة القلب ونقص كفاءتها، وحدوث ارتجاف مزمن بالأذين، كما يعاني من صعوبة في التنفس، وإجهاد شديد مع المجهود البسيط.

وقال وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، إن المريض حضر إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، وتم التدخل الجراحي العاجل من الفريق الطبي، وعمل جراحة قلب مفتوح لاستبدال "الصمام الميترالي"، وإصلاح "الصمام ثلاثي الشرفات"، واستغرقت العملية حوالي 4 ساعات، وهي تُعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

وبينما اطمأن "مكي" على أن المريض بحالة مستقرة، وأنه يخضع لمرحلة المتابعة، استعداداً لخروجه من المستشفى بعد استكمال فتره علاجه، فقد تقدم بالشكر إلى إدارة المستشفى والفريق الطبي، بقيادة الدكتور محمد سند، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة، ووعد بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية في الدقهلية.