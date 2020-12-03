مسابقة شهرية بين أقسام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي، عن مسابقة شهرية بين كافة أقسام المستشفى للأطباء المقيمين فى جودة ودقة التسجيل الطبي الإلكتروني بالأقسام العامة، من خلال عرض البيانات الخاصة للمرضى على النظام الرقمي بالمستشفى، في تقليد جديد لبث روح الحماس بين العاملين بالمستشفى.

وأعلن الدكتور أحمد الرفاعي، اليوم الخميس، عن منح جائزة شهر نوفمبر 2020 كأفضل أداء لقسمي 3 و 5 المتخصصين في رعاية ومتابعة الأمراض غير المزمنة، بحضور نائبا مدير المستشفى الدكتور أحمد درويش، والدكتورة ميادة صبري.

وكرم "الرفاعي" الأطباء في القسمين لتميزهم والتزامهم بعملهم بشكل ممتاز ومحترف وكذلك المدرس المساعد المسئول عن القسمين، وهم: الأطباء المقيمين بقسم 3 الدكتور أحمد محمود محمد يحيي، والدكتور حسن أحمد المنسي، والدكتور إسلام ابراهيم السيد.

وفي قسم 5 تم تكريم الدكتورة هدير ياسر السيد، والدكتورة لمياء معاطي غربية، والدكتورة سهر حمادة عبد العال، ومدرس مساعد محمد فوزي، بمنح كل منهم شهادة تقدير ومكافأة ماديه لبث روح التنافس للارتقاء بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور أحمد الرفاعي، أنه خلال الاجتماع الأسبوعي لإدارة المستشفى تمت مراجعة تقييم تنمية مهارات التواصل الفعال والمحترف لدى أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى، للتدريب المستمر ورفع كفاءة أعضاء هيئة التمريض بجميع أرجاء المستشفى، علاوة على بث روح التنافس لدى أعضاء هيئة التمريض للحصول على الجائزة الشهرية التي تمنحها الاداره لأفضل قسم ووحدة.

وأضاف أنه تم استحداث جائزة شهرية في نهاية كل شهر لأفضل تمريض بالأقسام والوحدات التخصصية بناءً على التقييم الذى تقوم به الإدارة فى المرور على الأقسام والوحدات.

وأشار إلى أنه تمت‏ متابعة تنفيذ خطة الكود الأزرق بالمستشفى لإسعاف حالات توقف القلب والتنفس لكي نكون من أولى مستشفيات الأطفال التي تقوم بذلك بإشراف ‏ الدكتور أحمد الحسيني.

وقدمت الدكتورة نادية البكري عرضا علميا لكيفية استخدام برنامج التعامل مع المراجع العلمية فى كتابة الأبحاث العلمية، وقدمت مجموعة من الصيادلة الإكلينيكية بعرض علمي لكيفية حساب التغذية الوريدي للأطفال.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد الرفاعي عن وجود 10 مشروعات جاري العمل فيها داخل أقسام المستشفى للتجديد والتحديث، وهي وحدة حديثي الولادة الدور السادس، والغسيل الدموي الدور الأول، ووحدة الحساسية والمناعة والأمراض الصدرية الدور الثاني، وتوسعة القسم الداخلي لوحدة القلب ووحدة أمراض الدم ووحدة الوراثة، ورفع كفاءة شبكة الغازات الطبية وإنشاء مستودع جديد للأكسجين الطبي، وتجديد وتحديث المصاعد بالمستشفى، ووحدة أعصاب الأطفال، وتوسعة القسم الداخلي لوحدة الكلى ووحدة الأعصاب، و توسعات وحدة العناية المركزة، وحماية سقف قاعة المؤتمرات.