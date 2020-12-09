محافظ الغربية: تلقينا 140 ألفا و342 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له، أن المحافظة تلقت 140 ألفا و342 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 893 مليونا و510 آلاف جنيه حتى يوم 8 ديسمبر الجاري.

وأشار دكتور طارق رحمي إلى أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام جاء حرصا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، خاصةً أن المحافظة قد قدمت كل التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65% ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ 50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تسلم كل طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.