في ذكرى أول كشف في الصعيد.. البترول تسعى للاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، دائما لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول، حيث أعلنت الوزارة سعيها لتحقيق ذلك بعد ثلاث سنوات في عام 2023، وذلك بحسب الخطة التي وضعتها لتقليل الاستيراد ووقفه وسد الاحتياج من الإنتاج المحلي، وهو ما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد.

ويُعد هذا الشهر هو ذكرى أول كشف بترولي في الصعيد على خط الإنتاج "البركة 1"، حيث تم الإنتاج منه منذ 13 عاما في ديسمبر 2007، والذي يعد باكورة حقول البترول في الصعيد والتي توالت بعدها الحقول التي يتم اكتشافها في الصعيد وجميع مناطق الجمهورية. لم تكن المواد البترولية هي الوحيدة التي سعت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ففي عام 2018 أعلنت الدولة اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي وذلك بعد اكتشاف العديد من الحقول، وأكثرها حقل ظهر العملاق.

وتعمل مصر على تقليل استهلاك المواد البترولية، وهو ما سيقلل الكميات المستوردة من خلال زيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، حيث تهدف الدولة إلى تحويل 50 ألف سيارة خلال العام الحالي، هذا بجانب السعي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بدلا من استهلاك البوتاجاز، والذي يكلف الدولة العديد من الأموال لاستيراد كميات كبيرة من الخارج.وتتخذ وزارة البترول العديد من الاتجاهات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول منها زيادة أعداد الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف واستخراج البترول مع كبري الشركات العالمية، بجانب عمل مسوح سيزمية لمعرفة الأماكن المتمركز بها المواد البترولية.

وقامت الدولة بالعديد من مشروعات التكرير التي يتم العمل عليها وانشائها وتجديدها لزيادة كميات البترول التي يتم تكريرها وتصنيعها لتستطيع استقبال كميات أكثر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، منها مجمع إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول، يهدف إلى إنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه.

ويعمل المشروع على توفير 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية، وهي البداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.ويصل الاستهلاك المحلي للبنزين في مصر إلى 7 ملايين طن سنويا، حيث تستورد الدولة 1.5 مليون طن سنويا من البترول لتغطية احتياجات السوق.