مصر تنجح في تقليل تصدير البترول الخام بنسبة 50% في 6 سنوات

قلبت مصر المعادلة في الصادرات البترولية لتصب في صالح التصنيع ليرتفع جملة صادرات المنتجات البترولية بدلا من تصدير البترول الخام.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية الأسبوع الجاري، حققت مصر نموا في تصدير المنتجات البترولية خلال العام المالي الماضي بنسبة تقترب من الـ50% مقارنة بالعام المالي 2013-2014.

ففي العام المالي 2013-2014 شكلت صادرات مصر من البترول الخام نحو 62% من جملة الصادرات البترولية حين سجلت نحو 7.7 مليار دولار من إجمالي الصادرات التي سجلت نحو12.4 مليار دولار في المقابل سجلت صادرات المنتجات البترولية في نفس العام نحو 4.6 مليار دولار بنسبة لا تزيد عن الـ37%.

ورغم انخفاض جملة الصادرات البترولية إلي 11.5 مليار دولار مقارنة بالعام المالي 2013-2014 إلا أن ارتفعت نسبة الصادرات من المنتجات البترولية العام الماضي لتشكل نحو 58% عندما سجلت نحو 6.7 مليارت دولار من الإجمالي في المقابل تراجعت نسبة الصادرات من البترول الخام إلى 41% فقط من الإجمالي مقارنة بـ62% في العام المالي 2013-2014.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات المصرية في نهاية العام المالي الماضي 2019-2020 نحو 28.5 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي.

وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الأكثر استيرادا للسلع المصرية بقيمة 10.1 مليار دولار بينما احتلت الدول العربية المركز الثاني بـ6.1 مليار دولار فيما جاءت الدول الأسيوية غير العربية بـ3.3 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استقبلت سلعا مصرية بقيمة 2.8 مليار دولار بينما حصلت الدول الأوربية من خارج الاتحاد الأوربي على نحو ملياري دولار من الصادرات المصرية بينما جاءت الدول الأفريقية غير العربية في المركز قبل الأخير حين تلقت سلع مصرية بقيمة 601 مليون دولار وحلت استراليا في المركز الأخير بقيمة 35 مليون دولار فقط.