صور.. وزير الشباب يُكرم طفل الشروق ويمنحه عضوية مجانية بمركز شباب بدر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطفل يوسف مصطفى الصيفي صاحب الصورة الشهيرة وهو يتابع تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة والمعروف حالياً على صفحات السوشيال ميديا باسم طفل ملعب الشروق.

الوزير: التكريم يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي

وقرر وزير الرياضة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى، ومتابعته باستمرار تعليمياً ورياضياً وصحياً، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له، وكرة قدم عليها شعار الوزارة.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة مدينة الشروق.

وكانت "الوطن" قد انفردت بأن وزير الشباب والرياضة قرر تكريم الطفل يوسف مصطفى، طفل مدينة الشروق، ومنحه عضوية مجانية دائمة، بمركز شباب مدينة بدر.

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيستقبل غد الأربعاء الطفل يوسف مصطفى، المعروف حاليا على صفحات السوشيال ميديا، باسم طفل ملعب الشروق، وذلك لتكريمه بديوان عام الوزارة.

الوزير قرر وضع برنامج رعاية كاملة للطفل يوسف

وقال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزير قرر وضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى، ومتابعته باستمرار تعليميا ورياضيا وصحيا، كما قرر منحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له.