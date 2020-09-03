وزير الشباب يكرم نورهان عاملة النظافة لتفوقها في الثانوية الأزهرية

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم الطالبة نورهان عبد الحميد أحمد المتفوقة في الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات البراجيل بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك اليوم في إطار دعم الوزير المتواصل للشباب في مختلف المجالات، ومنهم الطلاب المتفوقين في دراستهم بالرغم من التحديات التى تحيط بهم.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للطالبة نورهان عبد الحميد على النجاح والتفوق العلمي في دراستها، وتغلبها على الظروف التى تحيط بها، وموقفها النبيل في مساعدة أسرتها من خلال العمل اليومي ضمن شركة خاصة بالنظافة أثناء فترة دراستها.

الوزير يشيد بالطالبة وقدرتها على التحدي والتوفيق بين المذاكر والعمل

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بقدرة الطالبة على التحدي والتوفيق بين ساعات المذاكرة وأوقات العمل، واتخاذها من العمل دافع قوى لتحقيق النجاح والتميز والتفوق بين زملائها ما يجعلها قدوة حسنة بين أوساط الشباب، مشيراً إلى مساهمة الوزارة في دعم الطالبة، وإشراكها في البرامج التدريبية والمشروعات والأنشطة التى تنفذها الوزارة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة نهج الوزارة لتكريم النماذج الشبابية الناجحة في المجتمع على كافة الأصعدة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتنفيذها لهم؛ كونهم القيادات المستقبلية للوطن في مختلف المواقع، وذلك فى سياق توجه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاهتمام بالشباب، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتكريم الفاعلين منهم بالمجتمع.