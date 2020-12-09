المالية: إنفاق 445 مليون جنيه يوميا على الطرق والكباري والمدارس

أنفقت الحكومة المصرية نحو 40 مليار جنيه على المشروعات العامة في الطرق والكباري وبناء وتطوير المستشفيات والمدارس خلال الـ 90 يوم الأولى من العام المالي الحالي 2020-2021 (يعادل نحو 445 مليون جنيه يومياً).

ووفقا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية الأسبوع الحالي، ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات الحكومية) بنحو 15 مليار جنيه، زيادة عن ما تم إنفاقه خلال نفس الفترة من يوليو وحتى سبتمبر في العام المالي الماضي 2019-2020، عندما سجلت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الماضي نحو 24 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة التشيدات في الاستثمارات الحكومية نحو 29.9 مليار جنيه بنسبة 44% بينما بلغت قيمة الاستثمارات في المباني غير الحكومية نحو 10 مليارات جنيه بنسبة 7.1%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مصروفات الموازنة العامة للدولة بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وسجلت المصرفات خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي نحو 336.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 33.5 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2019-2020، حين سجلت تحو 303.3 مليار جنيه .

وتوزعت المصروفات بين 78.7 مليار جنيه مقابل الأجور وتعويضات العاملين خلال الثلاثة أشهر بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما سجلت قيمة شراء السلع والخدمات نحو 10.7 مليار جنيه بانخفاض قدره 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدره 16.5% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبحسب التقرير سجلت النفقات الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 54.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 60% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي عندما سجلت نحو 34 مليار جنيه فقط.

بينما سجلت النفقات الموجهة إلى شراء الأصول غير المالية نحو 40 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 60%عن الفترة المقارنة من العام المالي الماضي حينما سجلت 25 مليار جنيه.