40 فرقة إغاثة بـ"الطرق والكباري" استعدادا لمواجهة السيول

استعدت هيئة الطرق والكباري، بنحو 40 فرقة إغاثة، لمواجهة تساقط الأمطار والسيول، فى العديد من المناطق فى جمهورية مصر العربية، خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع بدء فصل الشتاء، لحماية المواطنين وتقديم كافة المساعدات لهم، إضافة إلى شفط المياه من على الطرق السريعة لعدم توقف حركة السيارات.

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن الهيئة استعدت تماما لموسم الشتاء وتساقط الأمطار، مشيرا إلى أن الهيئة ستتعامل فورا مع أى تراكمات من المياه تحدث على الطرق السريعة لمنع توقف حركة السيارات، موضحا أن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة السيول والأمطار على العديد من محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضاف مصطفى، لـ"الوطن"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء، لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية، ومتابعة أخبار الأرصاد الجوية لوضع سيناريوهاتها للتصدي للسيول، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وجميع المحافظات خاصة الساحلية والمحافظات المعرضة للسيول، للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة، مؤكدا أن الهيئة جربت خطط الطوارئ لمواجهة السيول المحتملة خلال الأيام المقبلة.

ويقدم "الوطن"، فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة الهيئة لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول من أجل سرعة فتح الطرق حالة سقوط السيول.. وهى كالتالى:

1- تشكيل 14 فرقة طوارئ على مستوى محافظات مصر.

2- تشكيل فرق صيانة للعمل على صيانة جميع مخرات السيول بالمحافظات.

3- تجهيز جميع معدات الكسح وشفط المياه.

4- مع قرب موسم الشتاء ستصدر الهيئة تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار.

5ـ فرق الصيانة تنسق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

6ـ تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة المتواجدة بمناطق الجمهورية فى حالة سقوط السيول.

7ـ رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق فى حالة إغلاق أى طريق بسبب تراكمات المياه.

8- تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يستجد عن الأحوال الجوية.