هريدي: زيارة السيسي إلى فرنسا ترسخ لعلاقات استراتيجية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، زيارة متكاملة ترتكز على محورين، الأول يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشمل الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية، والمحور الثاني يشمل ملف المشاكل والأزمات الإقليمية.

وأضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على قناة eXtra News، تمثل مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الفرنسية، وشراكة كاملة متكاملة في كل المجالات التي تضم المجالات الثنائية، وكذلك القضايا محور الاهتمام.

وتابع: "الزيارة ترسخ لشراكة استراتيجية، ستعمل على استقرار منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار إلى أن مصر شريك كبير وألمح أن زيارة الرئيس السيسي، تأتي أعقاب سوء فهم حدث على المستوى العالمين العربي والإسلامي بخصوص تعليقات ماكرون على الرسوم المسيئة للنبي محمد".

وواصل: "فرنسا ومصر بينهما تعاون ثقافي، يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر وزيارة الرئيس السيسي إلى عمدة باريس، يأتي إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية، في تطوير مدينة باريس، للاحتذاء بها للتعرف على التجربة، لتطبيق تحديث للقاهرة وكذلك الاستفادة من الخبرة الفرنسية في بناء المدن الجديدة، تم بحث الملف قبل الجامعي وكذلك الجامعي مع الجانب الفرنسي وهذا الأمر يعتبر من أهم الملفات التي تم التطرق إليها في هذه الزيارة".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن السيسي التقى رئيسي مجلس النواب والشيوخ الفرنسيين، من أجل التعاون المشترك مع نظرائهم في مصر، خاصة أن مجلس الشيوخ المصري جديد رغم اختلاف مهام مجلس الشيوخ في مصر ومثيله في فرنسا.