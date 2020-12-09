الأزهر يحتفي بحديث السيسي في فرنسا حول رفض المساس بالمقدسات الدينية

أعادت مشيخة الأزهر، عبر الصفحة الرسمية للأزهر علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشر فيديو لكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياته لفرنسا والتي تحدث خلالها حول رفض المساس بالمقدسات الدينية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس الفرنسي بباريس.

وأكد الأزهر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى رد قوي لوضع حد للمساس بالرموز الدينية الإسلامية.

الأزهر يثمن مطالبة السيسي بوضع حد للمساس بالقيم الدينية

وثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر "الإليزيه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأشاد المرصد بتأكيد الرئيس السيسي على موقف الدولة المصرية الثابت بإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية كافة، وعدم قبول أي مبرر لتلك الجرائم، وأن المسلمين يكنُّون الاحترام والتقدير لكل أتباع الأديان، وأن القيم الدينية تأتي في مرتبة أعلى من القيم الأخرى بالنسبة لنا نحن المسلمين.

ويقدِّر مرصد الأزهر مطالبة الرئيس السيسي بوضع حد للمساس بالرموز الدينية تحت شعار ممارسة حرية التعبير، وتأكيده على أن التعبير عن الرأي لا يمكن أن يكون مبررًا لجرح مشاعر الآخرين، وأنه من غير المقبول أن تُنتهك القيم الدينية ويتم المساس بالرموز الدينية من أجل القيم الإنسانية تحت ذلك الشعار.

وأكد المرصد أن تصريحات الرئيس السيسي تأتي في وقت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات جرائم العنف ضد المسلمين، وزيادة وتيرة الأفعال المعادية والمسيئة للإسلام في أوروبا، مطالبا بضرورة الإنصات لمقترح الرئيس السيسي الداعي إلى أهمية مراجعة تلك القيم التي أقرتها بعض الدول والتي تسمح بجرح مشاعر المسلمين تحت شعار حرية التعبير.