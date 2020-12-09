السيسي يستقبل رئيس "داسو" المصنعة للطائرات الرافال الحربية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته في باريس إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية".

تناول اللقاء جوانب التعاون المثمر مع شركة "داسو"، في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية التي تعتمد علي احدث النظم التكنولوجية والفنية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس: ضخامة التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجي

من جهته، أعرب رئيس شركة "داسو" عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والأمن في محيطها الإقليمي، فضلاً عن دورها الريادي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

من جهته، أكّد الرئيس السيسي، ضخامة التحديات التي تواجه المنطقة الأمر الذي يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وهو نهج استراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، بما ينعكس على استقرار وأمن شرق المتوسط والشرق الأوسط بأسرهما.