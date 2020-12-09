خالد عكاشة: لا تستطيع أي دولة العبث بالجوار المصري

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى فرنسا، واحدة من أهم الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس السيسي، خلال الفترة السابقة، موضحًا أن توقيت الزيارة في غاية الأهمية، خاصة أن معظم الملفات الدولية في الوقت الحالي في دور التجديد ودور إعداد فصل جديد يدخل عليه العالم، ربما بعض ملامحه في وصول إدارة أمريكية جديدة إلى سدة الحكم، فضلا عن جائحة كورونا التي أصابت العالم، ومن ثم ظهور اللقاح، وانتظار الدول للحصول عليه.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الكثير من الملفات الإقليمية في الوقت الحالي تشهد اختلافات فيها، وهذا بالتأكيد كان في صلب المباحثات الثنائية بين الرئيسين المصري والفرنسي، خلال الزيارة، إلى جانب قائمة طويلة من الشخصيات والكيانات المهمة التي حضرت الزيارة.

وتابع بأن استشعار الجانب الفرنسي بالأهمية البالغة لزيارة الرئيس المصري، كان واضحا للعيان من تفاصيل الزيارة، وكان هناك اهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية لزيارة الرئيس السيسي، إلى باريس، والجميع استشعر أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، تأخذ آفاقا وأبعاد أكبر.

وأردف أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في تصريحات الرئيس السيسي في فرنسا بقوة، وهو تأكيد للموقف المصري الثابت في هذه القضية، مشددًا على أنه لا تستطيع أي دولة العبث بالجوار المصري، وشهدت أيضا الزيارة الحرص على دفع الاستثمارات بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة.

وواصل بأن مصر تقف بخطوات ثابتة اقتصاديًا في الوقت الحالي، خاصة بعد جائحة كورونا، ومصر من الدول القلائل التي معدلات النمو فيها إيجابية.