يفصلهما شارع.. رئيس أدب طنطا: نبيل فاروق ساعد خالد توفيق في بداياته

قال الشاعر مصطفى منصور، رئيس نادي أدب قصر ثقافة طنطا، إن الكاتب الروائي الدكتور نبيل فاروق، هو أشهر روائي عربي في أدب الجاسوسية والخيال العلمي، وظاهرة أدبية لن تتكرر، مؤكدا أن العالم العربي فقد موهبة أدبية وروائية كبيرة.

موضحا أنه التقى بالكاتب الراحل في 2010، عندما كان رئيس نادي أدب قصر ثقافة طنطا، وتم تنظيم حفل تكريم للراحل عن مجمل أعمالة في القصص الروائي، ورغم بساطة التكريم وقيمته "شهادة تقدير" غير أن الكاتب الراحل عبر كثيرا عن سعادته به كونه قصر ثقافة طنطا، مسقط رأسه، والتي كانت شهادة على مراحل تعليمه الدراسية من الابتدائية حتى كلية الطب في 1980، وفي عام 1979 منحه قصر ثقافة طنطا أيضا جائزة عن قصة "النبوءة".

وأشار "رئيس نادي أدب قصر ثقافة طنطا، أن الكاتب نبيل فاروق، هو من ساعد الكاتب الراحل خالد توفيق في بداية مشواره الأدبي والروائي، والاتصال بدور النشر، ويعد" توفيق رائد المجال الروائي ونموذجا للشباب في القصص العلمية والخيالية، واعتزل مهنة الطب بعد تخرجه بنحو 10 سنوات وقرر التفرغ للأدب، وسافر للقاهرة والإقامة مع أسرته، ومن المقرر أن ينظم له نادي أدب قصر ثقافة طنطا، حفل تأبين، يليق بتاريخه ومشواره الأدبي والروائي.

ولد نبيل فاروق في طنطا في 9 فبراير من عام 1956م، وولد أحمد خالد توفيق في طنطا في 10 يونيو 1962، الذي كان يبعد شارعين فقط عن الدكتور نبيل فاروق لكنه لم يقابله إلا بعد عامين من نشر أول أعداد سلسلة ما وراء الطبيعة.

واشتهر فاروق بالأدب البوليسي والخيال العلمي، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

بدأ نبيل فاروق عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

أولى الجوائز التي حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حين ما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

ابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصريا، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".

للراحل مشاركة تلفزيونية وحيدة وهي مسلسل العميل 1001 الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان ونيللي كريم.

وقررت أسرة الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، إثر أزمة قلبية، أن تشيع جنازته غدا الخميس، بعد صلاة الظهر، بجامع طلعت مصطفى بالرحاب، بوابة 17، وسيكون الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي "من طريق الإسماعيلية".