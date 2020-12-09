مسقط رأسه.. نادي أدب طنطا: تنظيم حفل تأبين للراحل نبيل فاروق تكريما له

قال الشاعر مصطفى منصور رئيس نادي أدب قصر ثقافة طنطا، إن النادي سينظم حفل تأبين للراحل نبيل فاروق يليق بتاريخه ومشواره الأدبي والروائي.

وأضاف منصور، في تصريحات لـ"الوطن" أن الكاتب الروائي الدكتور نبيل فاروق، هو أشهر روائي عربي في أدب الجاسوسية والخيال العلمي، وظاهرة أدبية لن تتكرر، مؤكدا أن العالم العربي فقد موهبة أدبية وروائية كبيرة.

وأوضح أنه التقى بالكاتب الراحل في 2010، عندما كان رئيس نادي أدب قصر ثقافة طنطا، وتم تنظيم حفل تكريم للراحل عن مجمل أعمالة في القصص الروائي، ورغم بساطة التكريم وقيمته "شهادة تقدير" غير أن الكاتب الراحل عبر كثيرا عن سعادته به كونه قصر ثقافة طنطا، مسقط رأسه، والتي كانت شهادة على مراحل تعليمه الدراسية من الابتدائية حتى كلية الطب في 1980، وفي عام 1979 منحه قصر ثقافة طنطا أيضا جائزة عن قصة "النبوءة".

ونبيل فاروق كاتب مصري معروف، اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

بدأ نبيل فاروق عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

أولى الجوائز التي حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حين ما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

ابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصريا، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".