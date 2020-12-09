تركي آل الشيخ ينعي نبيل فاروق: وداعا أشهر كاتب خيال علمي

نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ورئيس نادي ألميريا الإسباني، وفاة الكاتب الكبير نبيل فاروق، صاحب سلسلة "رجل المستحيل".

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه على فيس بوك، صورة لـ نبيل فاروق، معلقا عليها: "وداعاً د. نبيل فاروق‏ أشهر كاتب عربي في فن الرواية البوليسية والخيال العلمي. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. جمعتني به صداقة وتناقشنا كثيراً وأهداني روايته الأخيرة التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به رحمه الله".

تشييع جنازة نبيل فاروق من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب

وقررت أسرة الكاتب الراحل، تشييع جنازته غدا الخميس، بعد صلاة الظهر، بجامع طلعت مصطفى بالرحاب، بوابة 17، وسيكون الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية).

ونبيل فاروق كاتب مصري معروف، اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

بدأ نبيل فاروق، عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية، وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

أولى الجوائز التي حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984، حينما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت، والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

ابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصريا، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق، بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر، عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".