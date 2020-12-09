الأطباء تنعى الكاتب الكبير نبيل فاروق

نعت النقابة العامة للأطباء، الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق والذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

وقررت أسرة الكاتب الراحل، تشييع جنازته غدا الخميس، بعد صلاة الظهر، بجامع طلعت مصطفى بالرحاب، بوابة 17، وسيكون الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية).

ونبيل فاروق كاتب مصري معروف، اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

بدأ نبيل فاروق عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية، وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

أولى الجوائز التي حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984، حينما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت، والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

وابتكر نبيل فاروق شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصري، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق، بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر، عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".