وزير داخلية النمسا: تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، اليوم، إن بلاده ليست ضد أي دين وتحترم كل الأديان، وأن معركتها فقط مع المتطرفين الذين يستغلون الدين فى أطماع سياسية.

وأشار نيهمر، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى التزام الحكومة بمكافحة التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية بشكل فعال، موضحا أن هناك عددا من التشريعات الجديدة المقترحة لمكافحة الإرهاب تشمل إجراء مراقبة إلكترونية وقائية للتهديدات والتوسع في تدابير ملاحقة عمليات إيواء المجرمين الإرهابيين.

وأضاف المسؤول النمساوي، أن الإدانة في قضايا الإرهاب سوف تؤدي على الفور إلى سحب الجنسية النمساوية وإلغاء رخص القيادة وحيازة الأسلحة.

وتابع نيهمر، بأن قرار الحكومة النمساوية بتأجيل إعداد حزمة تشريعية جديدة لمكافحة الإرهاب والتي كانت قد أعلنت عنها بعد الهجوم الإرهابي على فيينا في نوفمبر الماضي، يرجع إلى أن الحزمة التشريعية المقترحة تتلامس مع قضايا قانونية معقدة، وأن هناك حاجة إلى إعداد مكثف لها، ولذا يصعب الانتهاء منها كما كان مخططا مسبقا في شهر ديسمبر الجاري.

ونفى وزير الداخلية النمساوي، التكهنات التي فسرت تأجيل الحزمة التشريعية بأنه يرجع إلى خلافات داخل الحكومة بين الحزبين عضوي الائتلاف الحاكم.