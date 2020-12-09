رئيس اتحاد الناشرين ناعيًا نبيل فاروق: أعماله تراثا تتوارثه الأجيال

نعى سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف والقومية للتوزيع ورئيس اتحاد الناشرين، الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي وافته المنية منذ قليل، إثر أزمة قلبية مفاجئة عند عمر ناهز الـ 64 عاما.

وأكد "عبده" أن أعمال نبيل فاروق ومؤلفاته البوليسية ستظل شاهدة على هذا المبدع المتميز وتراثا تتوارثه الأجيال وتظل شاهدة على ابداعه الفني .

وللكاتب الراحل مؤلفات عديدة حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، حيث لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب .

والدكتور نبيل فاروق من مواليد "9 فبراير 1956"، وقد اشتهر بالأدب البوليسى والخيال العلمى، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة فى شكل كتب جيب، قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التى لاقت نجاحا كبيرا فى العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

وبدأ الكاتب نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك. بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.

يذكر أن الراحل تخرج من كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.