مدير مستشفى المنصورة: عمليات جراحية لـ4 مصابين في حادث قطار

قال الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى الدولي بالمنصورة، إن 4 من بين المصابين في حادث اصطدام قطار داخل محطة سكك الحديد المنصورة، في حاجة إلى علميات جراحية، وجرى نقل حالتين إلى قسم جراحة المخ والأعصاب، وحالة إلى قسم الجراحة العامة، وحالة إلى قسم جراحات التجميل، وحالة وحيدة بترت بعض أصابعها بسبب الهلع أثناء وقوع الحادث.

وأضاف حشيش، خلال استضافته في قناة "ten"، أن الفرق الطبية تحركت إلى مكان الحادث، وجرى نقل 25 مصابا متوسط أعمارهم بين 25 إلى 30 عاما، وجرى علاج 21 شخصا وخرجوا لاستكمال العلاج في المنزل.

من جهته، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن قطار الدقهلية كان متجها مدينة المنصورة إلى منطقة المطرية، وكان يتحرك إلى الخلف، ولكن اصطدم بقطار آخر، وجرى صدم المواطنين الموجودين في القطار الآخر.

وأضاف مختار، أن وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، ستفتح تحقيقا لمعرفة سبب وقوع هذا الحادث، لافتا إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 25 من بينهم 4 فقط في حالة خطرة تحتاج إلى عمليات في مناطق الكتف والحوض.

وأشار محافظة الدقهلية، إلى أن العربية التي تحطمت كان بها أطفال لكنهم لم يصابوا بأذى.