محافظ الدقهلية: خروج 21 مصابا في حادث القطار و4 فقط يحتاجون إلى عمليات

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن قطار الدقهلية كان متجها من مدينة المنصورة إلى منطقة المطرية وكان يتحرك إلى الخلف ولكن عند عودة السائق اصطدم بقطار آخر وتم صدم المواطنين الموجودين في القطار الآخر.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن وزارة النقل وهيئة السكة الحديد ستفتح تحقيقا لمعرفة سبب وقوع هذا الحادث، لافتا إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 25 شخصا منهم 4 فقط في حالة خطرة تحتاج إلى عمليات في مناطق الكتف والحوض.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن العربة التي تحطمت كان بها أطفال لكنهم لم يصابوا بأذى، مبينا أنه تواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لتحمل علاج المصابين وكذلك وكيل وزارة الصحة.

ومر المحافظ على المصابين، مشيرا إلى مستشفيات المنصورة الدول مجهزة ولن يحتاج إلى نقل المواطنين إلى محافظة القاهرة، متمنيا الشفاء إلى كل المصابين في حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صحفي، أنه أثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة.

وأضافت السكة الحديد، أنه أصيب 5 ركاب بكدمات بسيطة وتم نقل الركاب إلى عربات قطار آخر وقام القطار متأخرًا 15 دقيقة، ولفتت الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق.​