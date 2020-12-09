فتاة بالغردقة تطالب المحافظ ووزيرة الصحة التدخل لإنهاء معاناتها من آلام الكلى

تعيش "أ. ث. أ" الفتاة ذات العشرين ربيعا الطالبة بكلية التربية بالغردقة آلام مرض الفشل الكلوي المزمن وحدها؛ حيث أن والدتها متوفيه ووالدها موظف بسيط بأحد المصالح الحكومية بالغردقة.

أصيبت الفتاة العشرينية بفشل في الكليتين، منذ ولادتها، حيث اكتشف الأطباء وجود عيب خلقي في إحدى الكليتين. تجري الفتاة العشرينية عملية غسيل ثلاث مرات أسبوعيا، ومؤخرا نصحها الأطباء بضرورة زراعة كلى على وجه السرعة لسوء حالتها الصحية.

وأفاد الأطباء المعالجين لحالة الفتاة أن زراعة الكلى تتطلب مبلغ في حدود 300 ألف جنيه، وقالت الفتاة في حديثها لوسائل الإعلام أن والدها لا يملك الإمكانيات المادية ولو حتى جزء بسيط من المبلغ وتطالب وزيرة الصحة ومحافظ البحر الأحمر بالتدخل لإعادتها للحياة من جديد خاصة وأنها في مقتبل العمر.

جدير بالذكر أن آخر إحصاء صادر عن الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكُلى كشف أن عدد مرضى "الغسيل الكلوي" في مصر يبلغ نحو 60 ألف مريض يحتاج كل واحد منهم إلى 13 جلسة شهريًا على أقل التقديرات بواقع 3 جلسات أسبوعية وغالبية المرضى دون سن الخمسين.

وبعد مراجعة سجلات المستشفيات والعيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي في أكثر من 11 جامعة خلال عامين تمت على "1018" مريضا، تبين أن 56.7% ممن يعانون مرض "الفشل الكلوي" المزمن بمتوسط معدل ترسيب يصل إلى 12.5 مل/دقيقة/1.73 م2، هم من الذكور

كما أن متوسط أعمار المصابين كانت بين "1 – 19 عاما"، والعدد الكلي للمرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي بمصر هو 264 شخصا لكل مليون نسمة، حسب إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.