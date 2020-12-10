نيفين جامع: الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالمرأة

عقد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة هدى يسي مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي المشترك والتعاون الدولى الذى عقد تحت رعاية واحتضان .جامعة الدول العربية ومدينة الجلالة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الماضى؛ وطرح الخطة المستقبلية للإتحاد خلال الفترة المقبلة.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ لحضور المؤتمر الصحفي.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعزيز الروابط الإستثمارية بين دول المنطقة العربية والإفريقية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لشعوب الأمتين العربية والإفريقية ،منوهة إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى إطار دورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وهو ما يظهر جلياً فى تبنى مصر للعديد من المبادرات التنموية والتى تستهدف تحقيق الرخاء للشعوب العربية والإفريقية على حد سواء.

وأضافت في كلمتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمرأة باعتبارها احد اهم عناصر التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية ودول القارة الإفريقية ،مشيرة إلى أن تجربة التعاون العربي الافريقي تعد من اقدم تجارب التعاون الاقليمية اذ تمتد الى ابعد واعمق من مظاهر الجوار الجغرافي لتشمل الروابط الاقتصادية والثقافية والبشرية والحضارية التي نسجتها قرون طويلة من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري بين الشعوب العربية والافريقية ، والتى إنعكست فى صورة تعاون عربي افريقي مؤسسي فى مختلف المجالات منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأكدت جامع ضرورة التوسع في اقامة المشروعات والاستثمارات المشتركة والتى تسهم في تعميق الصلة بين العرب والافارقة إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات الانتاج والمشروعات المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الاشقاء على مستوى المنتجات الكاملة والنصف مصنعة بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات المالية القائمة كبنك التنمية الافريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وغيرها من المؤسسات لتكون قادرة على التنمية في القارة الافريقية فضلاً عن العمل على دراسة انشاء منطقة تجارة تفضيلية والسعى لإقامة معارض افريقية عربية لزيادة شبكة التفاعلات الاقتصادية المشتركة ولتحقيق اكبر قدر من التعاون والتكامل.

ولفتت جامع الى حرص مصر على اتاحة الفرصة امام المرأة المصرية للمشاركة فى كافة المناحى الاقتصادية والاجتماعية ليس على المستوى المحلى فقط وانما على المستوى الاقليمى ايضا وبصفة خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة فى هذا الاطار الى ان الدورة الماضية من معرض تراثنا والذى عقد خلال شهر اكتوبر الماضى شهدت اختيار دولة السودان كضيف شرف المعرض حيث حظى الجناح السودانى باقبال كبير من زوار المعرض وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة مع الدول الافريقية والعربية.

وقالت أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تعد نواة قوية للتعاون بين الامتين العربية والافريقية وتمثل بداية هامة لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية والإفريقية ، معربةً عن ثقتها الكاملة في دور سيدات الاعمال في الدول العربية وقارة إفريقيا فى رسم مستقبل الأمة للوصول الى هدف التنمية الاقتصادية المستدامة.