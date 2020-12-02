وزيرة الصناعة: حصدنا المركز الأول في الخلايا الشمسية على مستوى العالم

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مصر فازت بمشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt - PV" بجائزة "معهد الطاقة البريطاني" المركز الأول على مستوى العالم.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك المشروع، يتعلق بنظم الخلايا الشمسية، وتم الدخول من خلاله في إحدى المسابقات، الذي تشترك فيه عدد كبير من الدول الأجنبية والأوروبية، مثل كندا وأمريكا والإمارات وأستراليا، بواقع 29 دولة، تقدم منهم 120 مشروع.

وأوضحت أن المشروع المقدم من مصر، جرى إنشاءه عبر الاستعانه بالمحطات الشمسية، التي قامت مصر بإنشائها خلال الفترة القليلة الماضية، وبلغت إجمالي الاستثمارات في تلك المشروعات 7.5 مليار دولار، ويتم خلالهم توليد 13 جيجا وات/ ساعة: "كلها معدلات عالية جدا".

وأكدت أن مثل تلك المشروعات، تؤدى إلى تخفيض توليد ثاني أكسيد الكربون، نتيجة استخدام الطاقة النظيفة، بدلا من الطاقة الاعتيادية، حيث أن أهم مخرجات المشروع، هو إجراء دعم فني لتشغيل تلك المنظومة والتوسع فيها، وتفعيل إطار مؤسسي لنشر تلك الوحدات الخاصة بنظم الخلايا الشمسية، مع تعزيز فرص الإنتاج المحلي، وإتاحة برامج لأصحاب المشروعات الصغيرة، حتى يكون صاحب محطة من تلك المحطات.