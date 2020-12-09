شكري عن المصالحة: مصر تتعامل بإيجابية مع ما يحقق التضامن العربي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تثمن كثيرًا الجهود المبذولة من قبل دولة الكويت، وأمير الكويت، والتي تصب في جهود المصلحة العربية المشتركة، ودائمًا مصر كانت متفاعلة بإيجابية معها، وهناك تطور حدث خلال الأيام الماضية، بوجود إطار للتفاهم واستعادة وحل القضايا التي أدت إلى هذا الوضع، ومصر دائما على استعداد على التعامل بإيجابية في كل ما يحقق التضامن العربي، ويزيل التوتر.

وأضاف شكري، خلال لقاء مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن التعامل بإيجابية من أجل التضامن العربي يتطلب أيضا أن ما يجري بلورته يكون اتفاقا شاملا يراعي كافة العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع، وأن يضمن لمصر والدول الأربعة أن يكون هناك تقدير لأهمية وتكريث المبادئ الخاصة بالعلاقات حتى فيما بين الأخوة.

وتابع بأنه يجب أيضا العمل على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل على مراعاة مصالح الشعوب، وعدم محاولة زعزعة استقرارها، وأن يكون المبدأ هو العلاقات الأخوية التي تربط بين الدول العربية، من حيث الرعاية لمصالحها بشكل مشترك، وعدم المساس بمستقبل واستقرار شعوبها.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة، لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.

وتابع المتحدث باسم وزير الخارجية: "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كل أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه، وتؤكد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".