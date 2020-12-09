رجل المستحيل في مواجهة الإرهاب.. مواقف نبيل فاروق ضد جماعة الإخوان

تعددت المواقف السياسية، للكاتب الراحل نبيل فاروق، صاحب السلسلة القصصية الشهيرة "رجل المستحيل"، الذي ناهض جماعة الإخوان الإرهابية، قبل وأثناء وبعد حكمها.

وتوقع الكاتب المصري، الدكتور نبيل فاروق سقوط جماعة الاخوان، في تصريحات سابقة له، قبل ثورة 30 يونيو.

وقال فاروق، إن الاخوان انتهجوا طريقة حكم النازيين في أربعينيات القرن الماضي، وبالتالي فإنه يتوقع لهم سقوطا مثل الطريقة التي سقط بها نظام هتلر.

وأشار إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي، ضرب بأحكام المحكمة الدستورية وتحدّى سيادة القانون، بعد ساعات من توليه الحكم.

وأضاف، أن مرسي خبراته السياسية محدودة، وأصر في حكمه، على أن يكون الإخوان هم الكل فى الكل، وأن تبتلع السمكة الصغيرة حوت الوطن.

نبيل فاروق: جماعة الإخوان جواسيس للغرب

وفي مناسبة أخرى، وصف الكاتب القصصي الشهير، جماعة الإخوان الإرهابية بأنها جواسيس للغرب.

وقال الكاتب نبيل فاروق، إن الصديق الوحيد للإخوان هو مصالحها الخاصة فقط، لافتًا إلى أن الإخوان هم عبارة عن جواسيس للغرب، مضيفًا أن جماعة الإخوان الإرهابية متورطة مع أجهزة مخابرات عالمية، مشيرًا إلى أن هناك مصلحة بين حماس وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، رأى الكاتب نبيل فاروق، في أعقاب ثورة 30 يونيو، أن جماعة الإخوان الإرهابية، تكرس كل جهودها من أجل ترسيخ شائعة أن هناك جرائم حرب تم ارتكابها في فض رابعة، على طريقة ما روج له اليهود في الحرب العالمية، ضد الألمان، وإلصاق تهمة ارتكاب محارق الهولوكوست ضدهم.

وفاة نبيل فاروق إثر أزمة قلبية

وتوفى الكاتب الكبير نبيل فاروق، اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ64 عامًا.

واشتهر الكاتب القصصي نبيل فاروق، بابداعته في الأدب البوليسي وقصص الخيال العلمي، حيث أنه صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، أشهرها "رجل المستحيل"، كما قدم مسلسل العميل 1001 الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.