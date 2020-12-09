السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلق مشروعين لدعم الصحة في عدن

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مشروعين طبيين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن المشروعات تمثّلت في تجهيز قسم غسيل الكلى بالمستشفى الجمهوري بمديرية خورمكسر، ومشروع تجهيز مختبر الدم في المستشفى الجمهوري، بحضور محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، والمدير العام لمكتب الصحة في عدن الدكتور علي صالح، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس أحمد مدخلي خلال الافتتاح أن المشروعين سيسهمان في تحسين جودة الخدمات الطبية، وزيادة الطاقة التشغيلية والإنتاجية للمنشآت الصحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات المزمنة، وتسهيل وتسريع الحصول على الرعاية الصحية.

وأطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 193 مشروعاً في 7 قطاعات رئيسة هي الصحة والطاقة والنقل والمياه والتعليم والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

ويتبنى البرنامج أفضل الممارسات في التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.