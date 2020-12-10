"كارفور" يسوق منتجات مشروعات الشباب داخل وخارج مصر

وقّع جهاز تنمية المشروعات مع مجموعة الفطيم "كارفور" مذكرة لتسويق منتجات مشروعات الشباب الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف فروع كارفور داخل مصر وخارجها .

ووقع المذكرة كل من، الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات وجان لوك جرازياتو مدير "كارفور مصر" لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وهيرفيه ماجيديه الرئيس التنفيذي لعمليات كارفور في الشرق الأوسط .

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، إن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمه تسويقيا لضمان استمرار هذه المشروعات ورفع إنتاجها وقدرتها على توفير فرص عمل ومشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لفتح منافذ تسويقية لمشروعات الشباب بمختلف السلاسل التجارية المحلية والعالمية ومساعدة أصحاب هذه المشروعات على رفع كفاءة منتجاتهم لتتلائم مع القدرات التنافسية للمنتجات المثيلة ولتتناسب مع متطلبات الجودة لهذه السلاسل التجارية الكبرى.

وأكدت أن خدمات التسويق والترويج لمنتجات مشروعات الشباب لا تقل أهمية عن الخدمات التمويلية بل إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم بسبب جائحة كورونا تفرض رسم استراتيجيات متنوعة وبدائل تسويقية لخدمة هذا القطاع وحماية مشروعاته من الكساد وضعف الإنتاج، لذلك يسعى جهاز تنمية المشروعات إلى استخدام وسائل تسويقية جديدة بجانب المعارض والتسويق الالكتروني لزيادة معدلات بيع المشروعات المتميزة وضمان استمرارها ورفع قدراتها الإنتاجية .

ومن جانبه، عبّر هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، عن سعادته للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، من خلال التوقيع على اتفاق يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

وقال: "يتيح هذا الاتفاق توفير منصة لدعم الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة انتشار منتجاتهم والارتقاء بمستويات الإنتاج".

وتابع: "نحن نواصل الوفاء بالتزامنا تجاه المجتمعات في الدول التي نتواجد فيها من خلال الاستمرار في ضمان تقديم مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات والخدمات الاستثنائية لعملائنا".

وأكد الدكتور رأفت عباس،رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهاز وشركة ماجد الفطيم يهدف أيضا إلى إطلاق برنامج تطوير للموردين المصريين لسلاسل كارفور الشرق الأوسط بشكل عام والذي سيمثل نقلة نوعية في الخدمات التسويقية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة حيث سيتم وضع معايير لجودة المنتجات التي يتم عرضها في كارفور وسيعمل الجهاز على مساعدة المشروعات للوصول اليها.