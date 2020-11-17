قرض بقيمة 5 ملايين وفائده 5% لتمويل مشروعات الشباب بالمنيا

قال مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا، إن الجهاز يقدم خدمات مالية للشباب بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية بنسبة فائدة 5%.

وأكد "مروان" خلال اللقاء الذى نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للإستعلامات بعنوان "الشباب وريادة الأعمال"، اليوم، إن الجهاز يمول المشروعات الإنتاجية والخدمية بنسبة فائدة بسيطة متناقصة لا تتعدى 10%، معربا عن أمله فى أن تتحول ثقافة العمل لدى الشباب إلى ثقافة العمل الإقتصادي الحر، مؤكداً أنه لا بديل عن المشروعات الصغيرة لنهضة المجتمع.

ودعا الشباب إلى التوجه الفورى للجهاز للإستفادة أيضاً من الخدمات غير المالية كدورات التدريب على ريادة الأعمال ودراسة الجدوى والقدرة على الإبتكار التى يقدمها الجهاز لهم حال جديتهم.

حاضر في اللقاء الدكتور أدهم كامل مدرب ريادة الأعمال ومدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، إذ قال إن ريادة الأعمال تكمن فى إيجاد فرصة يمكن تحويلها لعمل له قيمة يخدم المجتمع، مؤكداً أن التخطيط الجيد وإدارة الوقت والقدرة على الإبتكار من أساسيات النجاح فى ريادة الأعمال، مستعرضا بعض النماذج الناجحة لرواد الأعمال المصريين مشيراً إلى أن الدول المتقدمة اعتمدت فى الأساس على ثقافة الإقتصاد الحر.

وقال المستشار وليد الإمام وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا، إن دور المديرية يبدأ من إجراءات حماية العامل وصولاً إلى التدريب والتأهيل على عدد كبير من المهن التى يتطلبها سوق العمل، ودعا الشباب إلى ضرورة التدريب والتطوير الدائم وانتهاز الفرص وترك القلق والخوف للوصول إلى النجاح.