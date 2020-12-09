"مستقبل وطن" والمستقلون يتصدرون مؤشرات "إعادة النواب"

تصدر حزب مستقبل وطن، مؤشرات الفوز بمقاعد الجولة الرابعة والأخيرة بانتخابات مجلس النواب، فى إعادة المرحلة الثانية التى أجريت فى 13 محافظة بعد منافسة شرسة بين 200 مرشح، على 100 مقعد.

وفيما حسمت بعض مقاعد محافظات المرحلة الأولى، أجريت الإعادة على جميع المقاعد فى 9 محافظات، هى «الدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء»، ومقعد ودائرة واحدة بالقليوبية هى قليوب والقناطر.

"الهيئة" تحسم النتائج بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج

وشهدت محافظتا الدقهلية والشرقية المنافسة الأشد فى الإعادة على أكبر عدد من المقاعد بواقع 21 مقعداً، تنافس عليها 42 مرشحاً فى كل محافظة، تلتهما محافظة الغربية بـ28 مرشحاً، ثم المنوفية بـ22 مرشحاً، وتعد دائرة «الزقازيق» فى الشرقية هى الأكبر فى جولة الإعادة من حيث عدد المرشحين، إذ تنافس فيها بالإعادة 8 مرشحين على 4 مقاعد.

وخاض جولة الإعادة بالمرحلة الثانية 5 سيدات فقط، واحدة فى القاهرة، هى سمر فودة، التى خسرت وفقاً للمؤشرات أمام عمرو السنباطى، و4 مرشحات فى الشرقية.

وأجريت الإعادة بين 14 مرشحاً فى 6 دوائر انتخابية فى محافظة القاهرة، وشهدت دوائرها منافسات ساخنة، وأبرزها دائرة «الزيتون» بين المرشحين سيد عثمان جاد المولى، ومحمد عبدالغنى، وفى دائرة أول مدينة نصر، بين المرشحين عمرو السنباطى، وسمر فرج فودة، وفى دائرة البساتين، بين النائبين الحاليين على عبدالونيس، وأكمل أحمد قرطام، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، رسمياً 14 ديسمبر الحالى، بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج إلى محافظات المرحلة الثانية، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسمياً، والتى تمت على مرحلتين، كل مرحلة جولتان، إلا أن المؤشرات والبيانات الإحصائية للجان القضائية العامة، أظهرت خسارة عدد من الأعضاء الحاليين بمجلس النواب، منهم هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل فى البرلمان الحالى، وأحمد طنطاوى ومحمد عبدالغنى وأكمل قرطام وإلهامى عجينة، فيما فاز محمد عبدالعليم داود، وضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى.

ففى محافظة القاهرة، ووفقاً للمؤشرات، فقد تصدّر فى الدائرة الرابعة الزيتون، أيمن عثمان، مرشح حزب الشعب الجمهورى، فيما خسر النائب محمد عبدالغنى.

وفى الدائرة الخامسة حدائق القبة، تصدّر سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن، وفى الدائرة السادسة أول مدينة نصر تصدّر عمرو السنباطى مرشح حزب مستقبل وطن، فيما خسرت سمر فودة السباق.

وفى الدائرة الحادية عشرة المرج تصدر محمد رضا البنا، مستقل، على منافسه النائب عيد هيكل، وتصدر فى الدائرة السابعة عشرة البساتين، على عبدالونيس، المرشح المستقل، وخسر النائب أكمل قرطام.

وتصدّر فى الدائرة التاسعة عشرة حلوان، عبدالنعيم حماد، وعرفة صالح مرشحا حزب مستقبل وطن.

وفى محافظة بورسعيد تصدر مؤشرات الفوز بمقعد الدائرة الأولى «أول بورفؤاد»، حسن عمار، مرشح حزب مستقبل وطن، وفى محافظة السويس الدائرة الأولى، تصدر حسن عيد، مرشح مستقبل وطن، وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهورى، وشهدت محافظة دمياط الكثير من المفاجآت، حيث تصدر الدائرة الأولى «أول دمياط» مرشحان مستقلان، هما النائب ضياء داود، وضياء على بصل، والأمر نفسه فى الدائرة الثانية «كفر سعد» تصدّرها محمود مشعل، وحسن عبدالوهاب، مستقلان.

وفى محافظة الدقهلية بالدائرة الأولى «أول المنصورة» تصدر وحيد فودة، مرشح مستقبل وطن، وأحمد الشرقاوى، مستقل، المؤشرات، وتقدم فى الدائرة الثانية «المنصورة»، مستقلان هما محمد الشريف، وحسن المير، وتقدّم فى الدائرة الثالثة «بلقاس» وحيد قرقر، مرشح مستقبل وطن، وفايق الزكى، مستقل، فيما خسر النائب إلهامى عجينة.

وتصدر مقعدى الدائرة الرابعة «طلخا» رضا غازى، والسيد جوهر، مستقلان، وفى الدائرة الخامسة «دكرنس»، النائب مكرم رضوان مرشح حزب الشعب الجمهورى، ووليد فرعون، وأشرف الشبراوى، مستقلان.

وفاز فى الدائرة السادسة، خالد مصطفى، مستقل، ومحمد نور الدين، مرشح حزب مستقبل وطن، وفى الدائرة السابعة «المنزلة» تقدم أحمد الحديدى، مستقل، ومجدى الأمير مرشح مستقبل وطن.

كما تقدم فى الدائرة الثامنة «ميت غمر»، أحمد الألفى، مرشح مستقبل وطن، ومحمود العزب، مستقل، وفى الدائرة التاسعة «أجا»، جاء إيهاب أنيس، مرشح مستقبل وطن، وشريف الجبلى، مستقل، فى صدارة المؤشرات.

وتصدر فى الدائرة العاشرة «السنبلاوين»، أسامة عبدالعاطى، مرشح الشعب الجمهورى، ومحمد السعيد، مرشح مستقبل وطن.وفى محافظة الشرقية، تقدم بالدائرة الأولى أول الزقازيق لطفى شحاتة، ومجدى عاشور، ومروة هاشم، وإيمان خضر، مرشحو مستقبل وطن، وفى الدائرة الثانية بلبيس، حمودة محمود، وسامى نصر الله، عن مستقبل وطن، وعبدالله فهمى، مستقل.

وتقدم فى الدائرة الثالثة منيا القمح، خالد مشهور، ووجيه أباظة، مرشحا مستقبل وطن، ومى غيث، مستقل، وجاء حاتم عبدالعزيز، عن مستقبل وطن، ونبيل عسكر، مستقل، فى صدارة دائرة «أبوكبير».

وفى الدائرة الخامسة ديرب نجم، تصدر النائب طلعت السويدى، عن مستقبل وطن، والنائب عبدالباقى تركيا، مستقل.

وتقدم فى دائرة فاقوس، علاء عبدالنبى، وعلاء النجار، عن مستقبل وطن، وإمام منصور، مستقل، وفى دائرة أبوحماد، النائب أحمد فؤاد أباظة، والنائب ثروت سويلم، مرشحا مستقبل وطن.

وفى الدائرة الثامنة «الحسينية» تصدر أحمد عبداللطيف الطحاوى، مستقل، والسيد رحمو، عن مستقبل وطن. وأجريت الإعادة فى محافظة القليوبية، بدائرة واحدة هى الدائرة الرابعة «قليوب» وتقدم فى مؤشراتها درويش مرعى، مرشح مستقبل وطن.

وفى محافظة كفر الشيخ، تصدر مؤشرات التقديم الدائرة الأولى، سيد شمس الدين، عن حزب مستقبل وطن، ثم باسم حجازى، مرشح حزب الوفد، ومحيى القطان، مستقبل وطن، فيما خسر النائب أحمد طنطاوى.

وفى الدائرة الثانية، سيدى سالم، تقدم على أبوأحمد، مرشح حزب الشعب الجمهورى، ومحمد هاشم، مستقل.

فوز "عبدالعليم داود وضياء الدين والشرقاوي"

وفى الدائرة الثالثة «الحامول» تقدم محمد زكى، الصحفى، مستقل، ويونس عبدالرازق، عن مستقبل وطن، وفى الدائرة الرابعة، «دسوق»، تقدم النائب الأسبق محمد عبدالعليم داود، عن الوفد، وتصدر المقعد الثانى عادل النجار، عن مستقبل وطن، والمقعد الثالث محمد الصمودى، مستقل.

وشهدت محافظة الغربية فى الدائرة الأولى أول طنطا، تصدر عبدالمنعم شهاب، وسمير عيسى، وغباشى محمد بدوى، مرشحو مستقبل وطن، وفى الدائرة الثانية، كفر الزيات، تقدم محمد فايد، مستقل، وسامح حبيب، مرشح مستقبل وطن، وفى دائرة قطور، جاء عبدالله الشيخ، مستقل، فى الصدارة.وتقدم فى الدائرة الرابعة، أول المحلة الكبرى، محمود الشامى، مرشح مستقبل وطن، وأحمد بلال، مرشح التجمع.

وفى الدائرة الخامسة المحلة الكبرى، جاء إبراهيم الديب، مرشح مصر الحديثة، وحامد بهجة، مرشح مستقبل وطن، وفى الدائرة السادسة، سمنود، تقدم أحمد دراج، مستقل، وتقدم فى الدائرة السابعة «زفتى»، النائب محمد بدراوى ومصطفى راغب، وعامر حامد الشوربجى، مرشحو مستقبل وطن.

وفى محافظة المنوفية دائرة شبين الكوم، تصدر أحمد حجازى، مستقبل وطن، وهانى خضر، مستقل، وفى دائرة قويسنا، عصمت زايد، مستقل، ومحمد موسى، مستقل، وتقدم فى «تلا» كريم السادات، عن مستقبل وطن، وعلاء جعفر، مستقل. وفى الدائرة الرابعة، أشمون، جاء صابر عبدالقوى، وعصام ياسين، عن مستقبل وطن فى صدارة المؤشرات.

وفى «الباجور» تقدم محمود البرعى، مرشح مستقبل وطن. وفى «منوف» أيمن معاذ، وأحمد أبوزيد، عن «مستقبل وطن».وفى محافظة الإسماعيلية، الدائرة الأولى، تقدم أحمد دندش، وعصام دياب، عن مستقبل وطن، وفى الدائرة الثانية القنطرة تقدم محمد طلبة عن حزب المؤتمر، وفى القصاصين الجديدة، أحمد البعلى، عن مستقبل وطن، وسامى سليم، مستقل.

وفى محافظة شمال سيناء، تقدم فى الدائرة الأولى أول العريش، عزيز مطر، مرشح مستقبل وطن بفارق 4 آلاف صوت على منافسه ياسر عرابى، وفى الدائرة الثانية، الحسنة، تقدم سامى كامل، مستقل.

وفى محافظة جنوب سيناء، الدائرة الثانية «الطور» انتهت الجولة وفقاً للمؤشرات لصالح حميد سليمان أبوبريك، مرشح مستقبل وطن.