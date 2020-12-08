"التوك توك" وسيلة نقل مجانية للجان الانتخابات بالدقهلية (صور)

"من وإلى اللجان" تكاتك تسير في قرى المرشحين بالدقهلية تنقل الناخبين مجانًا، للتأكد من عدم تكاسل المواطنين عن الخروج إلى المشاركة بجولة الإعادة لانتخابات النواب.

واختلفت الوسائل التي يستخدمها البعض من مكان إلى آخر، ففي القري يأتي "التوك توك" سبيلا لنقل المرشحين، بينما تنتشر الباصات في المدن.

وأكدت سماح حسن، ربة منزل، "لولا التوك توك حضر لي لحد البيت لن أخرج للجان، فأنا مريضة، وأتحرك بصعوبة، وكان نفسي انتخب، ولما قالوا لي هاتي بطاقتك وتعالي، فرحت، وذهبت معهم للجنة، وأحضروا لي كرسي متحرك وصلوني به لعند القاضي، ولم أتحرك خطوة واحدة".

وأكدت، "التوك توك الذي أخذني من بيتي انتظرني حتى انتخبت وأعادني مرة أخرى، ما شجّع عدد كبير من أهالي الشارع للخروج للجان، وكلنا انتخبنا ابن بلدنا، ونفسنا ينجح حتى يحقق كل مطالبنا.

وقال محمد إبراهيم، أحد المواطنين، إن التكاتك تسير في قرية "سلكا" طوال اليوم تنادي على الناس للخروج للانتخابات، وممكن نركب نقضي مشاويرنا ببلاش، فنحن خرجنا وانتخابنا ابن بلدنا، والتوك توك أخذ أجر اليوم كله، ولا مانع أن نتحرك معه.

ويتنافس في جولة الإعادة 42 مرشحًا على 21 مقعدًا بمجلس النواب، وهي جميع المقاعد الفريدة المخصصة لمحافظة الدقهلية، حيث لم يتمكن أن مرشح من المرشحين في الجولة الأولى الحصول على الأغلبية المطلقة والتي تؤهله للفوز بالمقعد.

وجرى تجهيز 699 مركزًا انتخابيًا على مستوى المحافظة وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، ويحق التصويت لنحو 4 مليون و352 ألف 87 ناخبًا من أبناء الدقهلية مقيدين بقاعدة البيانات، في انتخابات مجلس النواب.