"جامعة القاهرة": بدء الانتخابات الطلابية في كل الجامعات 24 ديسمبر

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه وفقا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي سيتم فتح باب التقدم لسحب الأوراق الخاصة بانتخابات اتحاد الطلاب وسيتم الإعلان عن الكشوف المبدئية في 13 ديسمبر مع إمكانية الطعن في 14 ديسمبر والفحص بعدها بيوم وفي 16 من الشهر الجاري سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد رؤساء الاتحاد.

وأضاف "علم الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الجولة الأولى للانتخابات ستكون في يوم 20 ديسمبر والإعادة بعدها بيوم ثم يوم 22 ديسمبر سيتم إجراء انتخابات أمناء اللجان والمساعدين لها وفي 23 ديسمبر سيكون العرس الديمقراطي بانتخاب اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات وفي 24 ديسمبر سيتم الانتخاب على مقاعد نائب رئيس الاتحاد وأمينه ورئيس الاتحاد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة بها منظومة صحية قومية ومؤسسة قوية لذا سيتم إجراء الانتخابات رغم وجود جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وسيتم احترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتقليل الدعاية التقليدية لافتا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والخاصة بمجلس الشيوخ أثبت قدرة مصر على إجراء الانتخابات دون أي عوائق بسبب الجائحة المنتشرة.

في نفس السياق قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزراه التعليم العالي إن الانتخابات الطلابية وسيلة مشاركة شرعية للطلاب للتعبير عن أنفسهم، لاختيار من يرونه الأنسب بتمثيلهم، خاصة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب مؤخرا، ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ، ومن المناسب للمجتمع الجامعي الذي هو جزء من المجتمع المصري، أن يكون هناك انتخابات للطلاب.